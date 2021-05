Héctor Moreno y su futuro: “Es buena opción volver a México”

Con 33 años, mucho potencial por delante y con la ilusión a tope de jugar en Catar 2022, Héctor Moreno no descarta la idea de volver a la Liga MX después de más de 10 años y sobre todo lo ve como una opción muy viable por el panorama que la selección mexicana tiene por delante.

En charla exclusiva con TUDN, el zaguero señaló que de momento no tiene ofertas ni charlas concretas con algún equipo aunque sí señaló que tanto México como Estados Unidos están en su panorama.

“Me gustaría decirte si ya tengo algo, pero no tengo nada concreto, no he hablado con nadie, he estado esperando al día más cercano a terminar contrato y estoy abierto a la posibilidad de jugar en México porque es una Liga muy competitiva, sería benéfico para mi, ahora habrá muchos partidos de selección, y mi meta es llegar a Catar así que es una buena opción volver a México para estar más cerca, porque además habrán fechas FIFA de 3 partidos.

“Si me hubieras preguntado hace 2 años no sabía si iba llegar al Mundial, pero ahora me siento fuerte y si mi deseo es estar en la próxima Copa del Mundo, algo tengo que hacer para estar más cerca y si puedo ayudar a que se minimicen los problemas como los viajes, que no me quejo, será mucho mejor para mi para seguir peleando en selección. Es algo que tomaré en cuenta, pero no es todo para saber mi futuro”, expresó Moreno.

NO HUBO ARREGLO CON AL-GHARAFA

Sin embargo, el presente del canterano de los Pumas no es lo mejor pues suma casi 4 meses sin jugar tras no llegar a un arreglo con el Al-Gharafa, equipo con el que se ligó hace algunos meses en Catar.

“Tema de contrato (no siguió con Al-Gharafa), no pudimos llegar a un acuerdo para el siguiente año, de no jugar 4 meses que me tocó, no fue una situación cómoda, pero entiendo el negocio, después terminé en buenos términos en el equipo.

“Podría hablar muchas cosas, pero solo fue el tema de que no llegamos un arreglo. Mi contrato termina el 30 de junio y después seré jugador libre y platicar con mi familia para ver qué será lo mejor”, puntualizó.