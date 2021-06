Gerardo Martino y Guillermo Ochoa exhortaron a la afición a poner fin al grito homofóbico contra el portero rival, en la víspera de la Final entre México y Estados Unidos por el Final Four de la Concacaf .

"Volver a pedirles que dejemos ese grito, que no nos ayuda en nada, nos está afectando, a los aficionados en los siguientes partidos, dejarlo ya, se los pedimos los jugadores de la selección y el cuerpo técnico porque esto nos puede perjudicar.

"A la gente decirles que disfruten el partido como nosotros lo hacemos al verlos en la tribuna, los extrañamos, el futbol no es lo mismo sin ellos en el estadio, es un deporte diferente, estamos muy contentos de que la afición poco a poco vuelva a los estadio, recalcar que la gente venga a disfrutar con su familia, con la gente que quiera, pero con respeto, que ayudemos al espectáculo", dijo Ochoa en conferencia de prensa.

El 'Tata' Martino advirtió que si persiste el grito homofóbico la situación puede llegar a un punto en el que no se pueda ya hacer nada para evitar un castigo al Tricolor.

"Me imagino que tiene que ver con que las sanciones y toma de decisiones vayan a un extremo donde no podamos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, por favor espero que escuchen este llamado y que por favor tengan respeto", apuntó el estratega argentino.