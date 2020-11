Guillermo Ochoa considera que clubes mexicanos no buscan trascender

Para Guillermo Ochoa , el futbol mexicano no busca trascender de forma internacional debido a la estabilidad económica que tienen, misma que los hace "vivir en una burbuja".

"Lo he dicho muchas veces, que estamos como en una burbuja, que todo el mundo nos ve, que nos van a venir a buscar, pero como los clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente.

Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, porque llegas a un nuevo lugar. Yo vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce. Llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano y no conocen lo que es".