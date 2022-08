Gerardo Martino valora gira para ver a los mexicanos en Europa

"En líneas generales lo resumiría como que todos están muy contentos. Guti con su nueva situación dentro del PSV, con una muy buena relación con el entrenador, Edson no hay nada para agregar, el caso de Santi y Jorge muy felices de poder estar en una liga tan importante como la holandesa. Orbelín lo mismo en Grecia, la verdad que les veía muy felices tanto a él como su señora. Chucky igual en Nápoles no ha tenido grandes cambios, hemos estado con él, con su señora, sus hijos charlando un rato largo. Johan también, el cambio le ha sentido bien, se siente muy cómoda en Cremona más allá de que este último fin de semana no ha jugado.