El ' Tata ' dijo que para estar en la selección mexicana no basta con ser el goleador histórico del equipo, pues si así fuera, Hugo Sánchez tendría que ser convocado también.

"Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque sino estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar", señaló Gerardo Martino en entrevista con ESPN.