"Con los tres futbolistas he tomado contacto, sucede que ya son chicos que ya tienen una edad para ser seguidos por selección mayor (los mexicoestadounidenses), alguno en la Sub-20, me involucro en cuanto entienda que es positivo para la Selección Mexicana y que puedan ser valiosos, tanto David, Julián y Efraín si bien pueden ser considerados en el presente, tienen muchas más posibilidades en el futuro cercano, cuando sea beneficioso para México me involucraré, esto es más de ellos, su entorno, familia y el convencimiento por venir, lo peor sería prometerles algo que no esté en condiciones de respetar, así no me ha ido bien".