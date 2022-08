Arteaga recuerda ausencia en el Tri tras Olímpicos: "Sabía que me iba a traer consecuencias"

“Lo que siento que mejoré fue la técnica individual y explosividad, acá en Europa todo es más tema físico, entonces siento que el ser un poco más explosivo en el trabajo de piernas, no me vas a ver unas piernotas, pero sí me siento más fuerte y ahí están los datos en el club, ellos mismos me han dicho, que me he mejorado bastante en ese tema y técnicamente con el balón siento que entrenar con jugadores de muy buena calidad te hace dar todo, vas mejorando”, explicó.