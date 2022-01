FMF anuncia que México jugará ante 2 mil aficionados contra Costa Rica y Panamá

"EL TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante para los dos próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control, con cerca de 2,000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios, estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor", dijo De Luisa en conferencia de prensa.