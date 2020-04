EXCLUSIVA: Miguel Layún abre la puerta a volver a selección mexicana

Miguel Layún tiene disposición total para volver a la selección mexicana, pues ya aclaró diversas situaciones que lo alejaron del Tri. De igual forma habló acerca de lo que, a su consideración, debe hacerse para trascender a nivel mundial con México.

"No sé si voy a regresar o no; yo no soy el entrenador. Estoy abierto; algunas cosas que pasaron se han hablado. Creo que se ha resuelto en gran medida lo que me hacía pensar en no volver a Selección. Eso me ha permitido liberar muchas cosas de la cabeza", reveló en charla exclusiva con TUDN.

Para Layún, en lo que va del 2020 y hasta donde hubo actividad futbolística, demostró que "seguía con calidad para buscar un puesto en Selección Nacional. Mi ilusión siempre ha sido Mundial a Mundial. Cuando terminó el de Rusia, entendiendo la edad en la que puedo llegar al siguiente, me doy cuenta de que físicamente puedo mantenerme en un nivel que me permita competir y mientras eso pase, estaré dispuesto, a no ser que en el inter pase algo que me haga valorar de quedarme fuera. A lo mejor me doy cuenta que es momento de darle oportunidad a otros jugadores de estar, pero me parece ilógico porque mientras todos podamos competir, no veo porqué tengamos que cerrar la puerta a estar, futbolísticamente hablando".

Aunque considera que hay jugadores mexicanos de gran calidad, mencionó que, a su parecer, hace falta vivir con mayor positividad para tener mejores resultados a nivel del Tri.

"¿Qué sería para Diego Lainez, que en vez de que se le esté cuestionando porqué se fue o que si fue antes de tiempo? Si en vez de eso, todo fuera información positiva para Diego, de que está en crecimiento en Europa, adaptándose a una situación nueva que lo está viviendo para crecer. No estoy diciendo que esto signifique que esto nos va a llevar al quinto partido, pero sí creo que tanto aficionados, como nosotros viviríamos muy distinto el Mundial, desde su proceso hasta su culminación. Podríamos vivir un momento de satisfacción y estar plenos con lo que se hizo", señaló.