Eduardo Arce , técnico de la selección mexicana sub 20 se mostró contento por la clasificación al Mundial de la categoría q ue se disputará en Chile el próximo año y aseguró que se quitaron un peso de encima tras la presión que tenían por procesos anteriores.

“Misión cumplida, el objetivo que nos trazamos lo acabamos consiguiendo, la verdad que nos pusieron una presión que no era de esta categoría, que era de procesos anteriores, la banda se hizo cargo, los jugadores sabían que no iba a ser fácil, nos enfrentamos al terreno de juego y a rivales muy complicados, y la verdad que nunca dejamos de insistir en lo que somos y todavía no acaba, hay que seguir concentrados porque el torneo sigue”, mencionó Arce.