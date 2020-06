“Sucedió que antes de ingresar al avión se me acercó una señora y me dijo que ella era la esposa de Fernando Quirarte, nosotros viajábamos con el distintivo de árbitro de México 86 y ellos no habían podido hablar y me dijo que le dijera que le enviaba un abrazo, un beso y que todo le saliera bien y durante el partido yo tuve el momento para darle el recado”, inició la anécdota el exárbitro Jesús Díaz Palacios.