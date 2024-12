Video "Ya no alcanza": Lillini revela la verdadera razón por la que futbol mexicano no crece

El técnico argentino Andrés Lillini se dio a conocer por su trabajo al frente de los Pumas, donde quedó cerca de conseguir un título. En año y medio es el responsable de la ‘sangre nueva’ en la Selección Mexicana y los resultados comienzan a darse con el título que obtuvo la Sub-20 al Mundial de la categoría

Uno de los objetivos del estratega es el Mundial del 2030, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá, al respecto Lillini asegura que en México las condiciones de trabajo en fuerzas básicas son óptimas, en estructura la capacidad de los profesionales es buena y se puede mejorar. “En el desarrollo del día a día, en entrenador mexicano de fuerzas básicas no tiene nada que envidiarle en otras partes del mundo. Me entristece cuando se le castiga sin ningún tipo de referencia, de que no están preparados”, agrega.

“El otro día estuvimos en un congreso de FIFA en Canadá y Honduras presenta una estructura maravillosa, donde están haciendo centros de formaciones en todo el país e invirtiendo. Costa Rica igual, se mete Cuba al Mundial Sub-20, entonces todos crecen y a nosotros nos parecía que nos iba a alcanzar y no nos alcanza más. Hay desarrollos físicos que van creciendo, Jamaica es una demostración. Estados Unidos y Canadá que no dejan de crecer porque su jugador empieza a ir a Europa a muy temprana edad. Vino Venezuela a competir a competir con la Sub-20 de México, con cinco jugadores en Europa, en Japón igual y si nosotros no empezamos a hacer algo más que los rivales no, nos va a alcanzar y no podemos seguir viviendo del recuerdo.”

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

“La Selección no es un club, la selección no forma jugadores, no los hacemos más fuertes, ni les enseñamos grandes desarrollos tácticos, los tenemos poco tiempo. El gran trabajo del club se refleja en la selección, nosotros mediante el scouting que hacemos cada fin de semana vemos qué jugadores se sostienen en un nivel de selección y otros que se decaen y aparecen otros, parte del desarrollo del cuerpo humano”, añade.

Finalmente señala que la Federación tiene claro que puede desarrollar a mejores entrenadores y darles a través de los clubes una mejor capacitación, pero las estructuras son ejemplares. “Me llevé a siete formadores de fuerzas básicas de los clubes que más nos aportan a Holanda, en marzo van otros siete y después los cuatro que restan, para que compartan conmigo sus experiencias, nos recibió la Federación holandesa y clubes como el Feyenoord, PSV, Ajax para retroalimentarnos de otras metodologías y formas de trabajo que las traen en sus clubes”.

