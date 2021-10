El Tri le roba el aliento a 'Chofis' López que añora estar ahí

"No, obviamente el apoyo me lo dio el cuerpo técnico, Matías (Almeyda), mis compañeros, me metieron en el grupo muy rápido y creo que todo eso me ha ayudado. Mi familia, mi novia me ha apoyado mucho, cuando yo la conocí estaba en pláticas en San José, la conocí en Guadalajara. A mi me echan de Chivas, su papá muere en ese tiempo, ella estaba muy mal y yo también... Mutuamente platicamos, 'yo tengo que ir a EUA, te puede servir'".