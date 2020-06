El Bofo ‘alaba’ a Chicharito y lo ubica en el Top 5 de México

"Me hicieron una mala jugada en Chivas para sacarme en 2008, me pusieron transferible. Néstor y Chepo de la Torre hicieron una jugarreta para que me sacaran de Chivas y entonces me fui a Jaguares de Chiapas. Jorge Vergara se dio cuenta y no quería que me fuera, pero ya le había dado mi palabra al gobernador de Chiapas, por eso me fui a jugar allá", concluyó el mexicano.