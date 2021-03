El miembro más nuevo de la Selección Mexicana , Efraín Álvarez , asegura que no se distrae de su presente que hoy representa a México, pero el nacido en Los Ángeles aceptó que aún no define para qué país jugara de manera definitiva .

"Dudas no, estoy en un lugar muy feliz en mi vida al que he querido llegar y de aquí no quiero pensar en otras cosas, estoy concentrado acá y estoy muy feliz.

"Es algo que yo soñaba desde niño, quién no quiere estar en selección mayor y después con México , es algo de gran nivel, muy contento cuando supe, los jugadores que están aquí cuando los vi me sorprendí, los veo en televisión y vengo a sumar", dijo en entrevista con TUDN .

"Hablo con él (Zlatan) todavía, es muy buena persona conmigo, me ayudó en todo, hablo con él, hacemos burlas sobre nosotros y tenemos buena amistad, es muy buena persona. Yo como futbolista no pensé que necesitaba esos consejos que me dio y que ahora me están ayudando", finalizó.