Edson Álvarez, el ejemplo que persigue Alan Cervantes en el Tri

“Más porque era como mi año, daba la edad, estuve en casi todo el proceso, tenía deseos de ir, era uno de las metas, un sueño que quería cumplir, no me toca estar allá, hay jugadores con bastante calidad, hay un equipazo en Tokyo y me quedo contento y satisfecho de que tienen un equipazo, pero por otra parte venir acá ha sido reflejo del trabajo arduo que he tenido en dos temporadas, me falta crecer y contento por la oportunidad que me han dado”, puntualizó.