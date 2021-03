Sin pretender minimizar lo acontecido en procesos anterior, pero muy claro en el rendimiento que la selección mexicana ha alcanzado de la mano de ’Tata’ Martino, Edson Álvarez resaltó la “identidad” que el Tri ha alcanzado de la mano del timonel argentino un sus 2 años de gestión.

“ ‘Tata’ Martino nos ha dado una identidad, no digo que en procesos pasados no se haya dado, pero él ha venido a tratar de cambiar las cosas, no solo en la mayor sino en Selecciones menores.

“Leí por ahí que Jaime Lozano trabaja a la par del Tata… imagínate, eso es buenísimo porque muchos jugadores de la Sub-23 vienen a la mayor y tienen la idea de juego. Para mí eso es muy bueno, ha llegado a hacer que creamos en nosotros, en que tenemos jugadores muy capaces, muchos jóvenes con experiencia y que podemos competir ante quien sea”, dijo Álvarez en charla con TUDN.

PIDE ELIMINAR COMPARACIONES CON RADA MÁRQUEZ

Sabedor de que tiene cualidades, posiciones en la cancha muy similares y hasta el número de Rafa Márquez, Edson Álvarez pidió que no se le compare con el legendario jugador del Tri, pues aún se ve muy lejos de lo que consiguió el 5 veces mundialista mexicano.

“No me gustan las etiquetas, no me gusta que me digan que soy el sucesor de Rafa Márquez y en este momento hasta se me hace una falta de respeto para él porque no he logrado ni una tercera parte de lo que él ha logrado.

“Obviamente que yo lo veo como un referente, pero lograr lo que él hizo va a ser difícil. Me inspiro en él, me gustó el liderazgo, todo lo que él aportaba, pero yo estoy haciendo mi camino, estoy forjando mi carrera y claro que me gustaría llegar a ser un referente, pero que la gente me vea como lo que yo soy”, sentenció.

Finalmente, Edson resaltó la importancia de tener constantes partidos de preparación en Europa y las diferencias y consecuencias positivas que eso le dan al Tri y a los jugadores que participan desde su experiencia en el viejo continente.