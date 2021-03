"Yo la verdad que soy materia disponible, ni yo mismo puedo tomar la decisión de ir a los Olímpicos o a Copa Oro, yo estoy para donde me decidan llevar, no es mi decisión y el Tata junto a Jaime Lozano tomarán la decisión adeacuada de lo que el equipo necesita.

"Obviamente me hace ilusión jugar unos Olímpicos, creo que para todo jugador después del Mundial, jugar unos Olímpicos es una cosa muy grande, si fuera por mí encantado, pero yo solo respeto las decisiones y a donde me toque lo voy a hacer como siempre lo he hecho".

"No sólo Sebastián Córdova o Jorge Sánchez, el momento que vive Luis Romo es espectacular, lo mismo con Carlitos Rodríguez y así te puedo mencionar un sin fin de jugadores, JJ Macías. Pero bueno no se qué pasa, lo comentaba, es el precio en el que valúan al mexicano, no sé, no sé.