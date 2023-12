El técnico argentino Diego Cocca rompió el silencio sobre su salida de la Selección Mexicana , la cual consideró fue “sin argumentos”, y acusó que hay gente en la Federación Mexicana de Futbol que no quiere hacer un verdadero cambio, cosa que él estaba dispuesto a hacer, pero no lo dejaron.

“No se pudo, estuve siete partidos, cuatro meses, ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance, el balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado ”, dijo el exDT de Atlas y Tigres en entrevista exclusiva con Diego Peña , de TUDN .

Cocca dijo que no se arrepiente de haber dirigido a México por su amor al país y advirtió que demostrará -en otro club- que pudo hacer un cambio significativo en beneficio de la selección y del futbol mexicano.

“No por unas personas que decidieron que no, voy a tirar abajo toda la gente y los clubes en los que estuve, que me han ayudado. Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la selección”, sentenció el argentino.