Diego Cocca acepta que Selección Mexicana fue superada por Estados Unidos

"No me gusta perder, pero realmente nos superaron, hay que aceptarlo y entenderlo, mi trabajo es convencer a los jugadores que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos, si los directivos no están de acuerdo con lo que pienso, no tengo problema, yo me como insultos, pero lo que me dijeron es que tengo total apoyo y eso es momentos difíciles y esta es oportunidad como grupo que vamos a trabajar, vamos a salir adelante y tenemos una Copa Oro para salir de la mejor manera. Estoy molesto por perder, tranquilo porque esto es un proceso".