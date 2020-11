"Hola, qué tal, aprovecho este medio para exponer mi situación actual, ya que estoy a cargo del motel posada, donde se encuentran hospedados jugadores y cuerpo técnico del Real San José teniendo un adeudo de aproximadamente 160 mil pesos, con lo que me veo obligada a utilizar este medio para solicitar una respuesta positiva por parte de la directiva a cargo de Jesús Servín y Augusto que sólo me evaden cada que me ven y cuando voy a su a oficina a solicitar mi adeudo sólo me dan largas y no hay respuesta alguna.