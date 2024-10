Alexis Vega , el ex jugador de Chivas reconvertido a últimas fechas en uno de los Diablos con Toluca, sufrió una serie de abucheos y gritos en el Estadio Akron, casa de su ex equipo, durante el juego amistoso en el que México venció 2-0 a Estados Unidos .

Y David Faitelson , periodista de TUDN, lo defendió en su cuenta de X argumentando que vestido con la camiseta de la Selección Mexicana , " no era el momento de abuchearlo ".

" No me parece correcto que los aficionados abucheen a un futbolista por su poco afortunado pasado en el club local… @Alexis_Vega9 venía hoy vestido con la camiseta de la selección mexicana …No era el momento de abuchearlo…", escribió en la red social.

Al ingresar de cambio por César Huerta a los 68 minutos, los gritos y abucheos se incrementaron y ante esto Vega sonrió y pidió a las gradas que gritaran más porque no los escuchaba .

Sin embargo, no fue el único futbolista que debió sufrir ante el público de Jalisco. César 'Chino' Huerta, también ex de Chivas, y Alejandro Zendejas, otro ex y ahora con América y parte del conjunto de Estados Unidos, también se llevaron gritos, insultos y abucheos.