Cuauhtémoc Blanco y Carlos Vela, los mexicanos favoritos de Héctor Herrera

"El número uno de todo México es Cuauhtémoc Blanco, yo creo que no hay otro , por lo que era, por lo que representa. Creo que pudo ser mejor y triunfar en Europa ; desgraciadamente las lesiones y otras cosas no lo dejaron. Me parece súper gracioso y tenía un toque único", manifestó.

"A mi me encanta Carlos Vela. Me parece que tiene una calidad única, que es un gran jugador. Otro de mis favoritos es el Tecatito, que siempre se lo he dicho. Es uno de los jugadores que más me encantan y que creo que s diferente a todos los demás, que hace cosas que ni Vela hace; me encanta Vela, pero son diferentes".