'Chucky' Lozano ante un posible regreso de Chicharito al Tri: "Todos son bienvenidos"

“Todos son bienvenidos, con Chicharito me llevo muy bien, cuando llegué a la selección me trató muy bien y le tengo cierto respeto y cariño. Todos son bienvenidos y qué bueno que le esté yendo muy bien, pero esa decisión no me toca”, expresó el Chucky en exclusiva para TUDN desde New York tras el anuncio de las sedes para el Mundial 2026.