'Chicharito' señala que en el Tri no aguantaron su mala temporada

"Yo no me he retirado de la Selección, el día que no quiera ir a una selección me voy a retirar, imaginemos que en este proceso, vamos a hablar del hubiera aunque no me guste, en este proceso yo hubiera salido ahí que ya me retiro, se hubieran confirmado cosas de que yo ya no quería estar en la Selección. Lo llevo diciendo, yo hasta el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir.