'Chaka' Rodríguez reveló amenazas de muerte que recibió su familia

“Miguel, soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en la selección pueda causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar sin palabras muy crueles. Miguel, no nos merecemos eso y mucho menos incluir a la familia. Espero de verdad que esto quede aquí, Dios te bendiga”, el dijo Rodríguez a la persona que increpaba a su esposa.