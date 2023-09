"Lo tomamos muy tranquilos, Santiago lleva 20 años en México, llegó a los dos años, es lo que te da tranquilidad, no tratamos de juzgar a la gente que crea polémica. Julián es un jugador que le puede aportar mucho a la selección, no recuerdo si llegó a los 17-18 años a México, tiene a favor que tuvo una convocatoria con Colombia y él quiere representar a México, no lo veo mal ni los entrenamientos que tuvo con el Tri. La polémica siempre va a existir y depende de lo que uno haga o deje de hacer en el campo".