“Nunca he ido, pero siempre tiene que ser bonito por las expectativas que la gente comenta o compañeros que les ha tocado ir, es algo que no se repite todos los días y obviamente pues es algo nuevo que no estaría mal, pero no está en mis manos, no soy nadie para decir si voy o no voy, creo que lo que te dijera ahorita serían solo palabras porque no hay nada al respecto”, comentó en entrevista exclusiva para TUDN.