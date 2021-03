El exjugador y extécnico del América, Carlos Reinoso , respaldó al técnico de la Selección de México , Gerardo Martino , en la idea de que sería ilógico llevar al delantero de Los Angeles FC Carlos Vela como refuerzo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 cuando no tiene disposición total para vestir la camiseta del Tricolor.

"Muy bien el Tata Martino, los defensores de Vela no jugaron al fut, defender a tu país es un orgullo", escribió el 'Maestro' Carlos Reinoso en su cuenta de Twitter

En la conferencia de prensa del lunes, un día antes del amistoso ante Costa Rica , el 'Tata' dio su opinión sobre ese tema, aunque dejó en claro que la última palabra la tiene Jaime Lozano, técnico de México Sub 23.

“Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra.

“Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no ´puede estar en una sí y en otra no", aseveró Gerardo Martino.