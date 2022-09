Andrés Guardado acepta que a los jugadores les preocupa el nivel del Tricolor

“Obvio, el que piense, él el primero, el que piense que los que estamos en selección no nos preocuap, el que no juguemos bien, el que no saquemos buenos resultados, el que nos haya ganado Estados Unidos tres partidos seguidos, dos finales, el que piensa que no nos preocupa, nunca se dedicó esto, el que piense qua a uno le da igual , dime un jugador de futbol que para ser profesional le de una cosa igual, no puedes, si no, no puedes llegar a la élite si no no puede llegar a las selecciones”, dijo Guardado en entrevista con Marc Crosas de TUDN.