"Sí, lo dije y lo había dicho. Siempre me había quedado la espinita de jugar Juegos Olímpicos, fue hace más de un verano y la ilusión no se ha ido, simplemente las cosas se han presentado así, Jaime Lozano no ha visto oportuno meterme en la lista de los refuerzos y ya está. Uno está para aportar y si no se me consideró, no pasa nada, ya no tocará en cuatro años y no solo en estos, han pasado varios y son cosas que te queda algo pendiente y para mí serán los Juegos Olímpicos", dijo Guardado en conferencia de prensa.