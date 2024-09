“Yo soy mexicano y lucharé por este país”

“A mi mamá siempre le pedía que me comprara las camisetas de Memo Ochoa; me gustaría pasar todos los años viniendo a México, con la selección, hasta el día que ya no juegue más al futbol. Yo soy mexicano, lucharé por este escudo, por este país”, mencionó Alex Padilla para la Selección Mexicana.