"Las lesiones no me han dejado, me han pasado justo en momentos cuando estoy en buen nivel, llego a Selección y me pasa, me pasó cuando iba a disputar la Copa Oro hace cuatro años cuando me fracturé el brazo, ahora que estaba convocado vino la lesión en la rodilla, son circunstancias que no me han dejado, mostrar ese buen momento que voy viviendo y por eso me llaman, al final por algo pasan las cosas, me mantengo en lo mío", agregó.