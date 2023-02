Mexicano Rodrigo Prieto hace que equipo danés se aprenda 'La Bamba'

"Me vengo a Dinamarca y estando acá se da el contacto, empiezo con los delanteros de la Sub-15, se me facilitó el tema de los idiomas, no tuve miedo a la aventura, se me dio la oportunidad de venir con el primer equipo, un año de contrato. Feliz de la vida”, dijo prieto respecto a su vínculo con el Midtjylland en entrevista para TUDN.