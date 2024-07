Messi, Cristiano y hasta Neymar comparten un amor en común… el perro

A diferencia de los humanos, los perros no siguen a Cristiano Ronaldo por sus logros, a Messi por sus balones de oro o a Neymar por sus fiestas, los siguen por la esencia que hay en ellos, esa que no se compra con dinero y no se obtiene con fama, ellos corresponden a ese cariño.

Desde mi perspectiva, querido lector, los perros son uno de los mejores amigos que puedes tener, personalmente desde pequeño me han acompañado, no me es extraño que los perros saquen el mejor lado de esas estrellas que a veces pierden el piso, porque saben que el perro no los acepta por sus ‘éxitos’ sino por quienes realmente son.