Corinthians Memphis Depay genera polémica por usar teléfono en la banca tras salir lesionado El neerlandés aclaró después en redes sociales por qué usó su celular en el banquillo.

Video Memphis Depay genera polémica en Brasil por usar teléfono en la banca

El delantero neerlandés Memphis Depay generó polémica en el futbol de Brasil el fin de semana tras salir lesionado en el empate de su equipo Corinthians ante Flamengo correspondiente al Brasileirao.

Memphis arrancó de titular, pero tras apenas 24 minutos el goleador tuvo que pedir su cambio por lesión y fue entonces que se generó la polémica.

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Instantes después de sentarse en el banquillo, Depay fue captado usando su teléfono celular antes de que miembros del cuerpo técnico del Corinthians se le acercaran para llamarle la atención y pedirle que guardara el dispositivo.

Incrédulo, el delantero escuchó con atención las indicaciones y guardó rápidamente el teléfono en su bolsillo no sin antes hacer una breve pregunta.

MEMPHIS DEPAY ACLARA INCIDENTE EN LA BANCA DE CORINTHIANS

Horas más tarde tras el decepcionante empate, Memphis Depay se pronunció vía redes sociales para aclarar por qué había tomado el celular en lugar de poner atención al partido.

"Solo para aclarar lo que sucedió con el teléfono: lo usé solamente para comunicarme con el cuerpo médico de la Selección de Países Bajos.

"Salí a la banca para demostrar mi apoyo al equipo cuando pude haberme quedado en los vestidores por el tema de mi lesión. Yo también estoy molesto por el resultado del partido. Seguiremos trabajando para tener mejores días", escribió el exjugador del Barcelona.