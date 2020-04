Mbappé se confiesa: su mejor gol, sus ídolos y rituales

Sobre sus ídolos, el francés manifestó: “ Cristiano Ronaldo me gustaba mucho y durante el tiempo que tuvimos a Cristiano y Messi en al misma liga disfruté mucho. He jugado también con Neyma r, que era un ídolo cuando yo era pequeño. Y hay muchos jugadores a los que admiro también”.

“Diría que mi gol más importante es el que marqué en la final del Mundial contra Croacia . Elegir uno es difícil, porque me acuerdo de todos los goles que marco. Pero en la cabeza siempre tengo el más importante, que es ese ante Croacia”, dijo.

El delantero del PSG también contó que no tiene rituales fijos antes de un partido: “A lo mejor veo al fisio, pero no es algo que pueda llamar ritual. Puedo jugar con el balón en el túnel de vestuarios antes de los partidos o hablar con otros jugadores, gastar bromas… Dependiendo del partido hago una cosa, pero para mí, con saltar al campo 40 minutos antes y calentar tengo. Con sentir el ambiente me basta para el partido”.