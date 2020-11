Van Basten le pega a Messi y Griezmann y dice que juegan como "pasteleros"

Para el holandés, gran parte del bajo rendimiento ‘La Pulga‘ se debe a la ausencia de público en los estadios: "Sin duda, a Messi le debe molestar el hecho de que no haya público".

“No está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos", concluyó Van Basten.

Por si fuera poco, el holandés también tuvo reproches sobre Ter Stegen, en especial tras el fallo del meta alemán en el gol de Carrasco en el partido en el que el Atlético venció 1-0 al Barça: "Ese portero, ese portero... Sigo viendo a los porteros salir de su portería, pensando: quédate en la línea de gol. Todavía no había peligro. Había dos defensas más de pie, no debería haber hecho eso en absoluto. ¿Por qué está ahí ese portero? Eso no se puede explicar".