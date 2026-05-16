    FA Cup

    Manchester City gana la FA Cup y reúne a los Gallagher en un mismo palco

    El conjunto 'Cityzen' logra quedarse con su octavo título del torneo más antiguo del mundo y hasta fans de Oasis se quedan sorprendidos.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Insólito! Solo el futbol logra una escena que los fans de Oasis no se imaginaban

    El Manchester City es campeón de la FA Cup y, con esto, desató un festejo que ya dio la vuelta al mundo y se volvió viral con los hermanos Gallagher de Oasis como protagonistas.

    La escuadra 'Cityzen' venció por 1-0 al Chelsea en la Gran Final del torneo celebrada en el Estadio Wembley y, con esto, llegó a ocho títulos de FA Cup en su historia.

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    El partido se resolvió en el segundo tiempo con un auténtico golazo de Antoine Semenyo, tras un jugadón de Erling Haaland. Semenyo firmó el gol con 'taquito' de lujo para dar el título a los dirigidos por Pep Guardiola.

    El título del Manchester City fue festejado por los hermanos Noel y Liam Gallagher, quienes sorprendieron a los fans de Oasis y la música al ser vistos en el mismo palco, una escena inimaginable hasta hace apenas unos meses.

    Ambos hermanos, quienes ya se juntaron para el regreso de Oasis, acostumbraban a festejar los logros de su amado Manchester City de forma separada e independiente, por lo que causó sorpresa que ambos estuvieron ahora en un palco en Wembley.

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