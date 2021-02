“Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro”, comentó Claudia Correa tras ir a declarar con la fiscal Claudia Ríos , quien lleva el caso de su hijo.

“Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50 por ciento de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”, agregó en palabras recogidas por MDZ deportes.