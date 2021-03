Luka Romero , jugador argentino que milita en el Mallorca de la Segunda División de España, reconoció que le gustaría visitar México , el país donde nació, pues sólo estuvo muy poco tiempo en territorio mexicano y no recuerda nada.

"No me acuerdo de nada, porque estuve tres o cuatro meses. Me gustaría ir allí y así conocer también la cultura del país donde nací", dijo en entrevista con Goal.