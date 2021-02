“Pueden esperar mucho de mí, mucho sacrificio, que no daré una pelota por perdida. Dios quiera haré lo que me gusta, que es meter goles y pases de gol, que más que poder bordarle una estrella a este gran escudo", dijo el 'Gullit' a su llegada a El Salvador.

“Un jugador alegre, me gusta hacer goles, comprometido con el equipo y la afición que me toca representar. He visto muchos videos de la afición cómo apoya al equipo y decirles que sigan apoyando con la misma fuerza y pasión porque nos vamos a comprometer en la cancha.”