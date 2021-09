¡Uh lalá! Lionel Messi y su familia ya tienen casa en París

De acuerdo con información de RMC Sport la familia Messi eligió esta casa aunque no cumpliera con todas sus exigencias pues buscaban algo con una alberca cubierta, no obstante, este inmueble no cuenta con dicho requerimiento pero pudieron pasarlo por alto y siguieron adelante con el trámite para poder mudarse al lugar luego de permanecer un mes viviendo en el hotel Royal Monceau, desde que el astro argentino se sumó al Paris Saint-Germain.