Thierry Henry defiende a Messi y afirma que “debe volver al Barça”

“Lo que digo no es una noticia, es un deseo. Messi tiene que volver al Barcelona por amor al fútbol y porque no se fue como debía de allí. Da vergüenza escuchar los silbidos del Parque de los Príncipes. No se puede pitar a uno de los mejores jugadores del equipo con 13 goles y 13 asistencias en la Liga, más otros 4 goles en la Champions. Quiero ver a Lionel Messi terminar su carrera en Barcelona por amor al fútbol", dijo el excampeón del mundo con Francia en 1998.