Sergio Rico quiere volver a jugar con PSG tras sufrir grave accidente

"El primer pensamiento que tuve fue el futbol. No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba, de mis amigos... así que el primer pensamiento fue si podría volver jugar al futbol. Estando en una habitación de hospital, monitorizado, con todas las pantallas y la vía en el brazo... es lo primero que le pregunté al doctor. Toda mi vida ha girado alrededor del futbol y es inviable que pensara otra cosa que no fuera futbol puesto que no he hecho otra cosa", dijo.