Kylian Mbappé , jugador del Paris Saint Germain de Francia, dio pistas sobre su futuro en el futbol profesional y aseguró que todavía no tiene una decisión tomada, pero intentará no perjudicar a su actual escuadra.

"Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente Al-Khelaifi que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo", dijo Mbappé.