El PSG, el equipo que todos nos armamos en el FIFA

No podemos imaginar tal tamaño de fracaso si con Messi (más todo lo que se fichó, más todo lo que ya había en Paris) el PSG no gana la Champions League. Qué nivel de frustración si no lo hacen, y qué nivel de risa mundial si no lo consiguen. Este Paris Saint-Germain desde ya debe aspirar a romper récords de puntos, de goles y de títulos. Y no es exageración, están obligados o el mundo se los va a comer vivos.