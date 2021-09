Pizzuto pasó nuevamente por el quirófano y es baja con el Lille

El mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto no logra encontrar el buen momento el el futbol europeo pues la temporada pasada fue fichado por el Lille de Francia y hasta la fecha no ha podido debutar y parece que ese momento aún está lejano pues fue el propio jugador quien reveló que había sido sometido a una operación, aunque no dio detalles sobre el motivo de la intervención.