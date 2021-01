Paris Saint-Germain sufre pero saca el triunfo ante el Angers

Mauricio Pochettinno no estuvo en el banquillo luego de que dio positivo por COVID-19, no obstante, los parisinos supieron resolver el encuentro aunque no se salvaron de tener peligro en la portería custodiada por Keylor Navas, quien como es costumbre tuvo una actuación destacada y le bajó la cortina al rival que encontró oportunidades.