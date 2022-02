Nuevas y fuertes críticas a Lionel Messi tras la eliminación del PSG

El argentino, que no brilló el lunes en el Parque de los Príncipes, sigue sin marcar en lo que va de 2022 y, pese a haber sido titular y haber utilizado el número 10 en su espalda, no pudo evitar el fracaso del PSG que no podrá ganar un certamen que el club ganó en seis de las últimas siete ediciones.